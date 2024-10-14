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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شبانة : محمد رمضان يبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على غرفة ملابس الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عليه الالتزام داخل وخارج الملعب لأنه لاعب موهوب ولابد أنه يعود لفورمته المعروفة، مشيرا إلى أنه يحتاج للاستقرار والهدوء في المرحلة المقبلة.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أتمنى أن يبتعد إمام عاشور عن الأزمات وأن نسمع أخبار جيدة عنه، لأنه لاعب موهوب ويتدرب حاليا بقوة مع محمود عبدالمنعم كهربا قبل السوبر المصري".

وأضاف: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يبذل جهودًا كبيرة في السيطرة على السلوك الخاص باللاعبين، بالإضافة لضرورة الالتزام بعدد ساعات معين للنوم".

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