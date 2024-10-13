أكبر قلعة رياضية بمصر.. تامر أمين يرد على تصريحات رئيس الزمالك (فيديو)

رد الإعلامي تامر أمين، على تصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بأن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، مشيرا إلى ان هذه التصريحات في غاية الغرابة.

الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد: " تصريحات حسين لبيب بأن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، طب إزاي في وجود النادي الأهلي، وما حدث أزمة بدون أي أسباب".

وتابع تامر أمين:"أنت حر، واللي خلى في تحفيل على السوشيال ميديا أنه اللي قال الجملة دي هو رئيس نادي الزمالك، هو الأهلى لما طلع شعار أحسن نادي في الكون محدش زعل ولا ريال مدريد ولا برشلونة، طالما هذا الكلام تحفز به نفسك ولا تتجاوز في حق الأخرين" معقبا: "أنا أحسن إعلامي في مصر، وشايف نفسي كده".

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن المركز الإعلامي سيكون بداية انطلاقة القلعة البيضاء الحقيقية في العديد من المجالات الثقافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح لبيب أن ناديه يعد أكبر قلعة رياضية في مصر، مؤكدًا على الإنجازات التاريخية التي حققها النادي على مر العصور.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية: "الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، ومركزه الإعلامي سيكون بداية لانطلاق نادي الزمالك ككينونة في الأدب والشعر والثقافة المصرية".

وتابع رئيس الفارس الأبيض تصريحاته: "مجلس الإدارة عانى منذ توليه المسئولية لكننا تكاتفنا من أجل مصلحة الزمالك، وكللت جهودنا بالتتويج ببطولة أفريقيا لطائرة السيدات، والكونفدرالية والسوبر الأفريقي لرجال كرة القدم، وسنعمل على التتويج بالبطولة الثالثة بحصد لقب السوبر المصري".

