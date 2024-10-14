محافظ القليوبية يشهد بمركز التنميه الشبابيه بمدينه العبور لقاء بمواطني مدن العبور والعبور الجديدة والخصوص والخانكة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاء بمواطني بمدن العبور و العبور الجديدة والخصوص والخانكة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العبور، بحضور النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائري مدن الخصوص والخانكة و العبور و محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء العبور واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العآم والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنميه العبور والمهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز العبور الجديدة.

حضر اللقاء اللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار وسماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي، مدير الأبنية التعليمية والدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة و حلمي الزهيري، مدير مديرية التموين وإيمان السيد مدير مديرية العمل والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة وأسماء وكيل مديري التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة ورضا عويس مديري اداره المواقف ،وذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم . ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى المطالب والشكاوى والمقترحات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ناقش اللقاء عددا من المشكلات العامه ومنها ( مشكله انقطاع المياه ب العبور – وطلب زياده عدد مدارس في مختلف المراحل التعليميه بالحي التاسع والحي الترفيهي وطلب زيادة خطوط النقل من المدارس إلى الحي اليهودي ب العبور - وفي مجال الصحة سرعه الانتهاء من إنشاء المستشفى العام ب العبور –، كما تم مناقشة تقنين وضع التوكتوك بالخانكة - تكثيف التواجد المروري بطول خط الخانكة للمرج - ومطلوب إنشاء مدرسة يابانية بمركز ومدينة الخانكة بالإضافة إلى رصف الطرق بقرى أبو زعبل والقلج، كما وجه سيادته بالاهتمام بالوحدة الصحية بالقلج وتكليف فريق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور ومتابعة الوحدة الصحية).