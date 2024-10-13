الزمالك عن لقب أكبر قلعة: أصبح مرتبطًا بالأذهان ونناقش التسويق له مع الأستاذ هاني شاكر

علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على لقب أكبر قلعة رياضية في مصر، الذي أطلقه مجلس إدارة نادي الزمالك على النادي الأبيض، موضحين أنهم يسعون إلى اعتماده بصفة رسمية في الخطابات الموجهة إلى النادي، وكذلك وضع لافتة تحمل تلك الجملة على البوابات الرئيسية بمقر النادي الأبيض في ميت عقبة.

وأوضح سالم خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن نادي الزمالك أصبح اسمه مقترنًا بذلك اللقب والجميع تفهم ذلك الأمر، وهي خطوة جيدة من مجلس الإدارة، موضحًا أن مجلس الإدارة يناقش حاليًا سبل الاستفادة والتسويق جيدًا لهذا اللقب، كونه أصبح علامة مميزة ومرتبطًا في أذهان الجماهير بنادي الزمالك، ومن الوارد أن يتم المناقشة مع الأستاذ هاني شاكر، عضو مجلس الإدارة، بالأبيض، لمعرفة أوجه الاستفادة والتسويق الأمثل لهذا اللقب.

وواصل تصريحاته: إيقاف القيد أمر متوقع لكن لم يتم إخطارنا بأي شئ رسمي حتى الآن، وعن بوبيندزا قال صدور بطاقة دولية مؤقتة أمر طبيعي للاعب، مثلما حدث مع كهربا في وقت سابق، لأن الزمالك سيقدم شكوى رسمية مدعمة بالأوراق والمستندات خلال أيام وقتها، “فيفا” سوف ينظر لأوراق نادي الزمالك والشكوى ومن بعدها يصدر قرارًا رسميًا.

واختتم: “أوفي إيجاريا” قام بالخضوع لكشف طبي، ولكن الإدارة، بالتنسيق مع المدير الفني، قررا عدم التعاقد مع اللاعب.