الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رمضان صبحي متردد بشأن عرض الزمالك بسبب أمله في العودة للأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك بذل جهودًا متعددة للتعاقد مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بشكل ودي.

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وخلال برنامجه على قناة النهار، أوضح أمير هشام أن رمضان صبحي لم يعطِ ردًا حاسمًا حول إمكانية الانتقال للزمالك، مما يعكس حالة من التردد لديه بشأن اتخاذ القرار.

وأضاف أمير هشام أن اللاعب إذا وافق على العرض، فسوف ينتقل إلى الفارس الأبيض، لكنه لا يزال يأمل في العودة للنادي الأهلي في المستقبل، وهو ما يفسر سبب تردده في اتخاذ قرار الانتقال.

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