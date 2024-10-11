مبادرة "بناء الإنسان" تواصل نشاطها بقري قنا

واصلت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، نشاطها بقري محافظة قنا، اليوم الجمعة، وقامت أكثر من 10 مديريات خدمية، بتقدم أنشطة وخدمات لأهالي قرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا.

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الاشراف الغربية التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها ٣٧٧٧مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها ١٥٠ مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد ١٥٠ سيدة.

أنشطة رياضية

ونظمت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها ٢٠٠ شاب وفتاه، ونفذت هيئه الاسعاف المصرية دورات تدريبية توعوية استفاد منها ٨٠ مواطن، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد ٥٠ أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها ٢٢ مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد ٢٥ مزارع.

فيما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها ٩٠٠ مواطن. كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها ٤٠٠ مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها ٤٥٠٠٠ مواطن.

وعقدت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها ١٩١ طالب وطالبه. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها ٣٠ مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها ٧٦٥ شاب وفتاة،

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد ٢٤٠ مواطن . كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد ٢٤٠ مواطن، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد ١٣٥ مواطن.