لحقت بنجلها بعد 24 ساعة.. وفاة سيدة بالإسماعيلية حزناً على ابنها

شهدت قرية الضبعية التابعة لمركز الإسماعيلية، وفاة سيدة حزنًا على نجلها الذى توفى بعد سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل.

ورصد"الوفد" حالة كبيرة من الحزن بقرية الضبعية فور تلقي نبأ وفاة أم خمسينية حزنا على وفاة ابنها في الثلاثين من العمر يعد سقوطة من علي احلي أشجار النخيل خلال قيامه بتقليمها بعد انتهاء موسم البلح ،

وكانت الأهالي بالقرية شاركوا بتشييع جثمان نجلها الذي يبلغ من العمر 30 عاما الي مقابر القرية بعد وفاته متأثرا بأصابته بعد سقوطة من علي أحدي أشجار النخيل وانهارت الام خلال تشييع الجنازة حزنا علي نجلها الذي سقط أمام أعينها ،مما اصابها بالاغماء قبل أن تفيق مرة أخري على تشييع الجنازة وتنهار بالبكاء علي قبر نجلها قائله ادفنوني معاه، لم تمر ساعات ولحقت به ،حيث فوجئ أبناء العائلة بدخولها في اغماء داخل المنزل بعد عودتهم من المقابر

على الفور تم نقلها الي المستشفي ،حيث يتبين وفاتها ويصاب الجميع بالصدمة والحزن