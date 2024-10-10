مياه الفيوم: سحب ٧٢٨٣٣ عينة خلال شهرين للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بقيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتجميع وتحليل ٧٢٨٣٣ عينة مياه الشرب، خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٤.

و وقال عبد الجليل، للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان على النحو التالى :

٧١٢٩٠ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة ، و ١٤٠٣ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي ، و١٤٠ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي .

التأكد من سلامة المياه وصلاحيتها

وأوضح أن الهدف من سحب وتحليل عينات مياه الشرب هو التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح والهدف من سحب عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة هو التأكد من مطابقة السيب النهائي لمواصفات ومتطلبات حماية البيئة للحفاظ على البيئة من التلوث .

وأكد النجار أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمعاملها واستحداث أجهزة جديدة وبرامج متطورة لرصد أي تغيرات بنوعية وجودة المياه والعمل على مواكبة التطور في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي .

وأفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة أن القطاع بمختلف إدارته يعمل على مدار اليوم بسحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات انتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين ، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

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