رياضة الدقهلية تنفذ دوري المعلومات الثقافية بمراكز الشباب

شهد مركز شباب مدينه المنصورة، اليوم الخميس، تنفيذ دورى المعلومات الثقافيه و المنفذ من قبل الإدارة العامه للشباب بمديرية الشباب والرياضة.

بحضور الدكتور إبراهيم أبو الحسن استاذ التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية بالمنصورة، و بسمه ريحان المنسق العام للنشاط الثقافي بالإدارة العامة للشباب، و ايمان عبد الله رئيس قسم الشباب بإدارة شباب حى غرب، و سحر معوض مسئوله نشاط مركز شباب سندوب..

بدات فعاليات مسابقه دورى المعلومات بكلمه الدكتور إبراهيم والذى اوضح فيها اهميه التنميه الثقافيه و طريقه المسابقه المطبقه لأول مرة بإدارة شباب حى غرب ( نظام بابل شيت )، و هو أحدث الانظمه المعتمده لقياس مستوى المعرفه و الثقافه.

فيما اكملت بسمه ريحان بأن ايا كانت النتائج فهى دفعه للأمام للمحاوله و زياده المعرفه وتنميه العقل بممارسة القراءة و الانشطه الاجتماعية.

جري تقسيم المشاركين الي فرق ثلاث مجموعات ( الامل _ المعرفه _ فاو ) ومن ثم تم اعلان النتائج بعد إعطاء الوقت المناسب للإجابة، وفي الختام تم تكريم المشاركين والتقاط الصور التذكارية.

يأتي التنفيذ برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعه مدير عام إدارة شباب حى غرب الدكتورة هدي بلاط.