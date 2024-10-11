لقاءات توعوية ضمن برنامج "دوري المكتبات" بفرع ثقافة الفيوم

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج "دوري المكتبات" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار مبادرة "بداية".

جاء ذلك تحت إشراف الكاتب محمد ناصف عبدالحافظ، نائب رئيس الهيئة، في دورته الثانية للأطفال، بعنوان "النيل شريان حياة"، التي يتم تنفيذها بقصر ثقافة الفيوم.

خلال ذلك نظمت مكتبة الفيوم العامة لقاء تحدثت خلاله مروة محمود، أخصائي ثقافي، عن الأهمية الاقتصادية لنهر النيل، موضحة دوره الحيوي في نشأة الحضارة المصرية القديمة وزراعة المحاصيل، نظرا لكونه المصدر الرئيس للمياه في مصر.

وشهدت مكتبة مطرطارس لقاء ناقش خلاله محمد نادي، مدير المكتبة، الأهمية التاريخية للنهر ودوره في مجالات الزراعة والنقل والتجارة، وكذلك الحملات التي قام بها الخديوي إسماعيل لتأمين منابع نهر النيل بوصفه شريان الحياة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، مع لقاء بعنوان "قصة نهر" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، تحدث خلاله الكاتب أحمد حلمي عن دول حوض النيل، وتاريخ مصر المرتبط ارتباطا وثيقا بالنهر.

"نهر النيل شريان الحياة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي بيت ثقافة إطسا أقيمت محاضرة بعنوان "نهر النيل شريان الحياة"، أكد خلالها عزام عبد الجواد، مدير الموقع، على أهمية الحفاظ على النهر من التلوث وتجنب تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الكيميائية في مياهه، كما أقيمت عدة لقاءات مماثلة بكل من بيت ثقافة طامية و مكتبة جرفس.

وفي سياق متصل أقام فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، مجموعة من الورش الفنية لتصميم لوحات تعبر عن أهمية الحفاظ على المياه، بمدرسة السادات الابتدائية بقلمشاة، ومكتبات : حي جنوب والنزلة والشواشنة، والطفل والشباب بطامية.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات دوري المكتبات في دورته الثانية في الأول من أكتوبر الحالي، من خلال الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أماني شاكر، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتو مسعود شومان، وتتم التصفية الأولى باختيار أفضل طفلين من كل فرع ثقافي، ثم التصفية الثانية باختيار أربعة أطفال من كل إقليم ثقافي أي فريق يمثل كل إقليم، حتى الوصول إلى التصفية النهائية.

يتضمن الدوري المخصص للمرحلة العمرية من 9 إلى 18 عاما، محاضرات عن "نهر النيل"، ويقوم الطفل بتلخيص 3 كتب عن "نهر النيل" والإجابة عن عدد 30 سؤالا في الموضوع نفسه. وتستمر الفعاليات حتى 15 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.