الأمن العام يضبط المتهمين بجرائم السرقات في المحافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن (الغربية- الفيوم- المنوفية- الإسكندرية)، من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مديرية أمن الغربية

وقد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات: 5 دراجات نارية.

مديرية أمن الفيوم

ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (16 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

مديرية أمن المنوفية

ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أشمون، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبحوزتهما "فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4 وقائع سرقة) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وسرقة مبلغ مالى بالضرب وتهديدها باستخدام سلاح أبيض، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه، السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة").