إستقالة رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية بقنا| تفاصيل

قدم اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، استقالتة من منصبة، وذلك بعد ٤ سنوات من تولية منصب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأكدت مصادر ل"الوفد" ان اللواء عصام البديوى، قد استقالتة اليوم الخميس، لرئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المالكة و المسؤلة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، وتم قبول الاستقالة .

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة السكر والصناعات التكاملية لما قالت انه لرسالة من اللواء عصام البديوى جاء فيها :

رسالة من اللواء عصام الدين البديوى زملائى و ابنائى العاملين فى شركة السكر والصناعات التكاملية امضيت معكم اربع سنوات من اجمل اربع سنوات فى عمرى رأيت فيهم الرجال الحقيقيين القادرين على تحقيق المستحيل الرجال الاشداء القادرين على تحقيق المستحيل فلكم منى كل التحية و التقدير والحب و الاحترام وادعو المولى ان يرزقكم الخير ويوفقكم فى المواسم القادمة بمزيد من القصب و البنجر والسكر يااهل السكر اخوكم عصام الدين البديوى.

هذا ومن المقرر خلال الساعات القادمة ان يتم الدفع برئيس جديد لرئاسة مجلس إدارة السكر والصناعات التكاملية لرئاسة الشركة .

وكان عددًا من عمال وموظفو مصانع سكر نجع حمادي شمال محافظة قنا، قد نظموا وقفه احتجاجية الاسبوع الماضى، تم انهائها فيما بعد تدخل إدارة المصنع ووعدها برفع مطالبهم لمجلس الإدارة، الخاصة بتحسين الأجور وضم العلاوات المتأخرة وزيادة الحافز والبدل النقدى.

كما طالبوا الدولة بضرورة النظر إلى مطالبهم المشروعة بشكل عادل، مضيفين أن الاعتصام جاء بعد استنفاذ كافة السبل والوسائل المشروعة من الإدارة للمطالبة بالحقوق ولكن دون جدوى.

وأوضح موظفو مصانع السكر أن مطالبهم تتلخص فى الآتى: ضم العلاوات المتأخرة، علاوة ٢٠١٧، وزيادة بدل الوجبة من ٦٠٠ جنيه فى الوقت الحالى إلى ٢٠٠٠ جنيه، أسوة بشركة الألومنيوم، فضلاً عن الطالبة بزيادة البدل النقدى، ورفع الحافز إلى ٢٥٠٪، وتثبيت العمالة الموسمية "الحافظة" والعقود الشاملة حفاظًا على مستقبلهم.

خلال لقائه الاسبوعي .. محافظ قنا يناقش عدد من طلبات المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى، بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب العمدة مبارك، والنائب حمادة الجبلاوي ،والنائب فتحي قنديل، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب مصطفى محمود، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأضاف "عبد الحليم" أن تحقيق مصلحة المواطن تعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما استمع محافظ قنا، خلال اللقاء لطلبات النواب والتي تضمنت مشكلات المرور، والنقل والمواصلات، والإنارة، و التعليم، ومياه الشرب، موجها بتشكيل لجنة تتكون من مسئولي إدارات المواقف ، و المرور، و رئيس الوحدة المحلية لمركزي قنا ونجع حمادي ، وخبير طرق من جامعة جنوب الوادي، لإجراء دراسة خدمة النقل الجماعي، وحصر لجميع المواقف وخطوط السرفيس ومعرفة اوقات الازدحام ،مع دراسة الاستعانة بشركات نقل لتشغيل اتوبيس لتخفيف الازدحام، كما وجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

و من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا، خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، و إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.