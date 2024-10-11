رئيس مياه القناة: رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار فرق الصيانة الفنية بقطاعات ومناطق شركة محافظات القناه فى أعمال أعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.



شملت أعمال اعادة التأهيل ورفع الكفاءة محطة مياه عين غصين (٢) والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠٠٠ م٣/ يوم لخدمة عدد من العزب والتوابع بقرية عين غصين ، حيث تم الانتهاء من اعمال رشم ودهان حاويات وفلاتر وخزان المحطة بالكامل تحت اشراف قطاع المعامل والجوده ، والقيام بأخذ العينات وتحليليها للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية ، كما تم الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات بالكامل للحفاظ على منظومة مأمونية المياه ، واعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها .



وفى منطقة التل الكبير تم الانتهاء من أعمال الصيانه لأحواض الSBR الرئيسيه بمحطة معالجة صرف صحي التل الكبير والتى تبلغ طاقتها التصميمة 35 م٣/ يوم لخدمة مركز ومدينة التل الكبير وتغيير التالف من فواني الهواء مع تغيير مواسير خطوط الهواء و تغيير الركابات و ذلك حفاظا علي سلامة وجودة التشغيل و مطابقة المواصفات القياسية لمياه الصرف الصحي المعالج.



وتأتى أعمال رفع الكفاءة فى ضوء خطة التأهيل وأعمال رفع الكفاءة والتى تستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .