واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث علي الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شهدت شوارع وميادين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، سيولة مرورية على بعض المناطق، وسط تواجد رجال المرور؛ لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة من السيولة المرورية، أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بمحافظة الجيزة، باتجاه منطقة وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

مدينة نصر

ظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران، وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كوبري أكتوبر

سيولة مرورية بكوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

ميدان الجلاء

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

كورنيش النيل

كما شهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

الطريق الدائري والأوتوستراد

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

محافظة القليوبية

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» محافظة القليوبية، سيولة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع.