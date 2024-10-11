بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المفتي السابق

تنقل الصفحة الرسمية لمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد مسجد فضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، حيث حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع الخطبة الموحدة بـ «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا .. السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات».

شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد فاضل

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة اليوم بتلاوة للقارئ الشيخ عبد السلام الأمير؛ ويليها خطبة الجمعة مع الخطيب فضيلة الشيخ عبد الخالق العطيف.

وشددت الأوقاف على أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى سهولة التعامل، وتحويل البيع والشراء إلى مدخل للود والصلة، وليس للتسلط والمنازعة، وذلك من خلال بيان أن السماحة باب محبة الله، وسبيل رحمته، وطريق الجنة، وأن نظرة الإسلام للبيع والشراء أنه مدخل للود والصلة، وليس للتسلط والمنازعة، وأن السماحة من أرقى معالي الأخلاق ومكارمها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها حول أن السماحة تُعد بابًا لمحبة الله وسبيلًا لرحمته وطريقًا للجنة.

كما شددت على أن نظرة الإسلام للبيع والشراء هي فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية، مشيرةً إلى أن السماحة تعتبر من أرقى معالي الأخلاق ومكارمها.

تأتي هذه الدعوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، مما يسهم في بناء علاقات قائمة على المحبة والتعاون.

وفيما يأتي نص خطبة الجمعة: «رحم الله رجلا سمحا» الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جعل السماحة سبيل الرحمة، وأرشد إليها جميع الأمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وختاما للأنبياء والمرسلين، فشرح صدره، ورفع قدره، وشرفنا به، وجعلنا أمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فيا من تريد أن يحبك الله، يا من تحب أن يرحمك الله، يا من ترجو أن يظلك الله في ظله يوم القيامة، يا من تتوق نفسك إلى أن يدخلك الله الجنة؛ كن سمحا في بيعك، سمحا في شرائك، سمحا حين اقتضائك، كن لينا، هينا، رفيقا، رقيقا، لا تنازع، لا تشاقق، لا تغش، ولا تخادع.

افتتاحات المساجد الجديدة اليوم في مدينة السادس من أكتوبر

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد عمر بن الخطاب، قرية الخلفاء الراشدين، قطاع 1، منطقة 800 فدان، مدينة 6 أكتوبر، و مسجد الفردوس، كفر أبو حميدة، شارع المنحر أمام شركة الكهرباء، كرداسة.