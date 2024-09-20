وزارة الطيران تطلق برامج تدريبية في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

أعلنت وزارة الطيران المدني عن انطلاق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للانخراط في سوق العمل، وذلك فى إطار انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتي ذلك توفير فرصا للتدريب العملي للشباب بالشركات والهيئات التابعة لها، مما يساهم في اكتساب الخبرات العملية اللازمة، بالإضافة الى تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة.

وتستهدف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الثقافة، وتشجيع الرياضة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوي تحت مظلة وزارة الطيران المدني بتقديم مجموعة من البرامج مشاركة منها فى المبادرة .