صحة الفيوم تنظم تدريب للصيادلة على اشتراطات التخزين والدورة المستندية

نظمت إدارة الصيدلة فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة رحاب جبيلى مدير الادارة وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تدريبا على مدار 3 ايام لصيادلة الوحدات الصحية والمراكز الطبية على اشتراطات التخزين الجيد والدورة المستندية وسلسلة التبريد وتفادى الأخطاء الدوائيةو لائحة المخازن.

وتم التدريب بقاعة دكتور احمد عثمان (الزمالة) وقام بالتدريب مدربين من إدارة الصيدلة، وحضر التدريب ١٣٤صيدلى من جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع الإدارات الصحية , فى اليوم الاول 41 , و فى اليوم الثانى 44 , و فى اليوم الثالث حضر /49

وتم التدريب بحضور كل من الدكتورة اسماء رجب رئيس قسم التفتيش الحكومى والدكتورة نهى عماد رئيس قسم مراقبة العهد، قام بالتنسيق للتدريب الدكتورة شيماء ممدوح مسئول التدريب بالادارة.

متابعة وحدات الرعاية المركزة للاطفال

وفى وقت سابق قام فريق من الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان تحت اشراف الدكتورة سالى محى الدين مدير الادارة بالمرور لمدة يومين على مستشفيات الصحة بالفيوم وذلك التقييم المبدئى لوحدات الرعاية المركزة للاطفال حديثى الولادة وذلك تنفيذا لمبادرة( رعاية )للاطفال حديثى الولادة و التى تهدف الى تحسين اجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للاطفال حديثى الولادة على مستوى الجمهورية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان و الهيئات و القطاع الخاص الامر الذى يؤدى الى خفض معدلات العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة للاطفال حديثى الولادة و وكذلك خفض كلا من معدلات الوفاة المصاحبة للعدوى و متوسط مدة اقامة الاطفال بالرعايات المركزة للاطفال.

وتاتى محافظة الفيوم ضمن محافظات المرحلة الاولى الخاصة بتطبيق المبادرة وتم المرور فى اليوم الاول على مستشفيات سنورس المركزى و طامية المركزى و ابشواى المركزى والتامين الصحى و الفيوم العام ، بينما تم المرور فى اليوم الثانى على مستشفى اطسا المركزى .

ضم فريق الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة كلا من

الدكتور عصام رشدى نائب مدير الادارة والدكتور زكريا خليل والدكتورة امانى عوض والدكتور هانى حمدى والدكتورة رانيا اسماعيل والدكتور حاتم راضى.

رافقهم فى المرور الدكتور محمود جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم تحت اشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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