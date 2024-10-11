تستمر لمدة ٣ أيام.. تفاصيل نوة الرياح الصليبية في الإسكندرية

تجري مدينة الإسكندرية، استعدادتها لاستقبال أول نوة شتوية ممطرة تُعرف باسم نوة رياح الصليب، المتوقع أن تضرب الإسكندرية على المدينة في 20 أكتوبر 2024.

فيما تكون الجديدة واحدة من النوات القوية التي تشهدها المدينة سنويًا، وتتميز برياح غربية وأمطار غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يدعو المواطنين إلى توخي الحذر.

تحذير من الأرصاد

وأعلنت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تصل نسبة سقوط الأمطار إلى 40% يوميًا خلال فترة النوة، وفقًا للتوقعات وهو ما يستدعي من السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المشاكل الناتجة عن تجمع المياه وارتفاع منسوبها في الشوارع.

كما تعمل شركة الصرف الصحي بالتعاون مع إدارات الأحياء على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار المرتقبة، حيث تم تجهيز المعدات لشفط المياه وتخفيف تأثير الأمطار على شوارع المدينة.

3 أيام ممطرة

تستمر نوة رياح الصليب لمدة ثلاثة أيام، وغالبًا تكون ممطرة ومصحوبة برياح قوية تزيد من تأثيرها على المدينة.

وتأتي هذه النوة في وقت صعب، حيث تستعد الإسكندرية لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع احتمالات هطول الأمطار، مما يجعل مواجهتها امر صعب وتحدي بالنسبه لاهل الاسكندرية.