وزير التربية والتعليم يوجه بإعفاء طالب من المصروفات الدراسية

في لفتة إنسانية، استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب علي حمادة محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفط اللبن بمحافظة الجيزة، لدعمه تقديرًا له لمحاولته مساعدة أسرته.

وتداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم ببيع بعض المنتجات داخل احدى محطات المترو بعد انتهاء اليوم الدراسي.

حوار أبوي مع وزير التربية والتعليم

ودار حوارا أبويا بين وزير التربية والتعليم والطالب على، حيث أشاد باجتهاده في المدرسة ومحاولته مساعدة أسرته وشقيقه الأصغر الذي يتلقى علاجا بمستشفى "سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧".

ووجه وزير التربية والتعليم بإعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن توجيه مديرية التعليم بالجيزة بمتابعته دراسيًا داخل المدرسة وتقديم كافة أوجه الدعم الدراسية اللازمة له نظرًا لاجتهاده فى الدراسة، كما وجه أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.