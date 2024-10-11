3 سنن لصلاة يوم الجمعة للنساء

ليوم الجمعة سنن من الهدى النبوي، وتختص بالرجال من منطلق وجوب صلاة الجمعة عليهم دون النساء، ولكن يبقي يوم الجمعة عيد لكل المسلمين مع اختلاف النوع، فما هى سنن الجمعة الخاصة بالنساء.

سنن يوم الجمعة للنساء

1- حضور خطبة وصلاة الجمعة حيث إنّ شرط الذكورة شرط وجوب لأداء صلاة الجمعة وليس شرط صحة؛ لذلك يستحب للمرأة التوجه لصلاة الجمعة من أجل الاستفادة، بشرط استئذان ولي أمرها الذي له حق القوامة عليها، ويدل حديث: (إذا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها)،على أنه ليس لولي أمر النساء الحق في منعن "من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف أنهن يردن الصلاة".



2- الحرص على أن تكون في الصفوف الأخيرة وهذه السنة مقيَّدة في حال كَون المسجد لا فاصل فيه بين صفوف النساء والرجال، فإذا كان الرجال قريبين من النساء فالصف الأخير هو الأفضل للمرأة، "أما إذا كان هناك جدار ساتر، والرجال لا يرون النساء، والنساء لا ترى الرجال، والأصوات لا تصل من النساء إلى الرجال، ولا من الرجال إلى النساء؛ فإنهن يتقدمن للصف الأول".

3- التبكير في الخروج من المسجد وهذا السبب الذي علّل به الإمام الزهري، تأخر الرسول في الخروج من صلاة الجماعة، الذي جاء في حديث: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ: نَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ).

سنن يوم الجمعة المشتركة بين الرجال والنساء