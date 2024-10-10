رئيس شركة السكر والصناعات التكاميلية يتقدم باستقالته ..والسبب ؟

تقدم اليوم اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاميلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية استقالته للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد عمل استمر ٤ سنوات والذى قام بقبول الاستقالة

علمت "الوفد" أن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قام بتعيين صلاح فتحي رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية خلفًا للواء عصام البديوي .

يذكر أن صلاح فتحى كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما كان يشغل منصب العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية.

رحب العاملون بشركة السكر والصناعات التكاميلية بتولى "فتحى" رئاسة الشركة خاصة وأنه احد قيادات الشركة وعلى علاقة طيبة بجميع العاملين كما كان الوضع مع اللواء عصام البديوي

تشير الأرقام الى أن استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 2.8 مليون طن، ما يستلزم استيراد 400 - 500 ألف طن سنويًا لسد الفجوة.



وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور عدد من القيادات في مقدمتهم اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة.

وشدد الوزير على أهمية دور الشركة القابضة كذراع تنفيذية للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الكفاءة الإنتاجية من خلال تحديث خطوط الإنتاج؛ لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أهمية توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية كالزيوت والسكر واللحوم، لضمان استقرار السوق. وركز على ضرورة التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها.

وناقش فاروق تطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة وضع مخطط زمني لإنهاء خطط التطوير، ما سينعكس على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

في ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطط، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان توفير منتجات غذائية آمنة.

