بحوث الصحة الحيوانية ينفذ 28 ندوة إرشادية وتدريبية في 12 محافظة

أقام معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية ندوات إرشادية ودورات تدريبية استهدفت شباب الخريجين، مربي الماشية، الأغنام، الدواجن، ودورات تدريبة لطلبة الجامعات.

وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

تم تنظيم الندوات والدورات التدريبية في 12 محافظة، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، دمياط، المنيا، الغربية، المنوفية، القليوبية، المنصورة، والوادي الجديد. وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري ، كليات الطب البيطري، الإرشاد الزراعي، النقابات الفرعية للاطباء البيطرين.

شارك بالحضور في الندوات والدورات أكثر من 500 شخص من الفئات المستهدفه في أكثر من 20 قرية وأسواق الطيور الحية.

حيث قامت المحاور الأساسية للتوعية علي أهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية ، التوعية بأمراض مثل السعار، جدري القرود، البريوسيلا، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها، توعية ربات البيوت بطرق الذبح الآمن للطيور الحية في الأسواق، وأهمية الأمن الحيوي في المزارع ، ناقشة الأمراض الطفيلية وخطورتها على صحة الحيوان ، كما استهدفت الدورات التدريبة تأهيل شاب الخرجين وطلبة الجامعات على المهارات الفنية وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريبهم على تطبيق نظام الهاسب في المصانع وكيفية مراقبة سلسلة المنتج الغذائي.

كما شهدت الفعاليات مشاركة كبيرة في أسواق الطيور الحية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم التركيز على الممارسات الصحية في التعامل مع الطيور وطرق الذبح الآمن.