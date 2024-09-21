يشارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص لتعزيز دور الشباب في القضايا الدولية.

انفوجراف.. منتدى شباب العالم يشارك في "قمة المستقبل"

-تعقد قمة المستقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و 21 سبتمبر

- الجلسات الرسمية لقمة المستقبل تنعقد يومي 22 و 23 سبتمبر

- يعكس هذا الاعتماد تقديرا دوليا لدور المنتدى الذي يعقد تحت رعاية الاكاديمية الوطنية للتدريب

- تعتبر مشاركة الشباب في قمة المستقبل خطوة لتمكينهم وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية

- تمثل مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهه التحديات العالمية

- وتتمثل التحديات الكبرى الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة والتحول الرقمي

- تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة

- توفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم

- تتيح قمة المستقبل للشباب فرصة للمشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة

- وتعد هذه المشاركه خطوة محورية في مسيرة المنتدى

- المشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة

- تؤكد المشاركة على أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم

- يعزز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في معالجة القضايا الدولية

- تتيح مشاركة الشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين