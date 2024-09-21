انفوجراف.. منتدى شباب العالم يشارك في "قمة المستقبل"
يشارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص لتعزيز دور الشباب في القضايا الدولية.
انفوجراف.. منتدى شباب العالم يشارك في "قمة المستقبل"
-تعقد قمة المستقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و 21 سبتمبر
- الجلسات الرسمية لقمة المستقبل تنعقد يومي 22 و 23 سبتمبر
- يعكس هذا الاعتماد تقديرا دوليا لدور المنتدى الذي يعقد تحت رعاية الاكاديمية الوطنية للتدريب
- تعتبر مشاركة الشباب في قمة المستقبل خطوة لتمكينهم وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية
- تمثل مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهه التحديات العالمية
- وتتمثل التحديات الكبرى الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة والتحول الرقمي
- تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة
- توفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم
- تتيح قمة المستقبل للشباب فرصة للمشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة
- وتعد هذه المشاركه خطوة محورية في مسيرة المنتدى
- المشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة
- تؤكد المشاركة على أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم
- يعزز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في معالجة القضايا الدولية
- تتيح مشاركة الشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين