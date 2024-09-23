محافظ الإسماعيلية يسلم عقود المحال التجارية بسوق الجمعة المطور للتجار

أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن سعادته البالغة بتسليم عقود المحال التجارية بسوق الجمعة المطور لعدد من التجار، والذين بادروا بالاستجابة لما نوَّهت عنه المحافظة، مؤكدا أنها بادرة طيبة تؤكد على أن المواطن الإسماعيلي يسعى للتطوير والحفاظ على مدينته من انتشار العشوائيات، مشيدًا بإيجابيتهم وسعيهم للأفضل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمد بهنس مساعد مدير الأمن للأمن العام، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث، أمير عبد الله رئيس حي أول، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، مدير وحدة تطوير العشوائيات، مدير إدارة التخطيط العمراني والجهات المعنية بالاجتماع.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الحفاظ على القوانين المنظمة لسوق الجمعة، وذلك من خلال دراسة تشكيل مجلس أمناء للسوق من التجار لتنظيم العمل به ومساعدة الجهاز التنفيذي في حل كافة المشكلات التي تواجههم، مؤكدًا أنه على ثقة بنجاح التجربة التي سوف تمثل مسئولية مجتمعية للتجار، للحفاظ على السوق وتحسين بيئة العمل به وحل المشكلات التي قد تواجه التجار في وقتها، كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة مراعاة الالتزام بنظافة السوق؛ من أجل الحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة بشكل عام.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن الهدف من التطوير هو محو الوجه المظلم عن سوق الجمعة، والذي أصبح صداعًا مزمنًا في قلب محافظة الإسماعيلية، والعمل على توفير مكان آمن للبائع والمواطن.

مؤكدًا "الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للإسماعيلية، ضمن الملفات التي أضعها على أولولياتي"، ومضيفًا "لن يضار أحد نتيجة التطوير".

ودعى محافظ الإسماعيلية كافة تجار المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على باقي المحال والمفروشات بسوق الجمعة والاستفادة من مميزات التعاقد، حفاظًا على حقوق كلًا من الدولة وأصحاب المحال، مشددًا على تسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين الراغبين في تحرير عقود داخل السوق المطور، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشاد التجار بجهود محافظ الإسماعيلية في تطوير وإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات على أرض المحافظة، هذا إلى جانب حرصه على التواجد الميداني ومتابعته للشارع الإسماعيلي، مطالبين بضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تقع خارج سوق الجمعة، ووعد محافظ الإسماعيلية بحل كافة المشكلات.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الهدف الأساسي للمحافظة، هو إقامة سوق حضاري منظم يليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين، ولا يهدف لإلحاق الضرر بأحد، منوهًا بأنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات النظافة للعمل على رفع القمامة من السوق أولًا بأول وعمل نوبتجيات لإزالة مخلفات السوق في أوقات مختلفة.

ومن جانبها أكدت سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أنه تم تحرير عقود لما يقرب من ١٠٠ محل وفرش داخل سوق الجمعة المطور.

ومن الجدير أن محافظ الإسماعيلية كان قد مد مهلة التعاقد على المحال والفروشات لمدة ٩ سنوات، حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين لتحرير العقود.