أستاذ مناعة يكشف السبب في المرض المنتشر في أسوان (فيديو)

قال الدكتور أشرف عبقة، أستاذ الباطنة والمناعة، إنه فور ظهور الحالات المرضية في أسوان بدأت وزارة الصحة في اتخاذ كل الإجراءات للتعرف على مسببات ظهور هذه الحالات خاصة في منطقتين قريبين من بعض.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم التأكد من سلامة مياه الشرب في أسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها"، لافتا إلى أن عدد الحالات كان قليلا وكل الحالات تعافت إلا بعض الحالات التي احتاجت الدخول للمستشفى".

وأشار إلى أن المسبب للحالات هي بكتيريا الإيكولاي وهو ميكروب معروف وموجود بشكل تكافلي في أمعاء الشخص السليم، لكن بعض السلالات من الممكن أن تسبب نزلات معوية ويتم التعامل معها بسرعة وخاصة إذا توجه المريض للمستشفى لتلقي العلاج فور ظهور الأعراض وهي القئ والإسهال والمغص وارتفاع بسيط في درجات الحرارة".

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أزمة حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان، موضحًا أن هناك انخفاضا في عدد الحالات تم ملاحظتها من خلال أجهزة الرصد بوزارة الصحة خلال يومين.

حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان

وأشار في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فترة حضانة الميكروب في المعدة يأخذ مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، متوقعًا انحصار الحالات المصابة بشكل كامل خلال أسبوع.

وأوضح أن محافظة أسوان تضم 116 قرية و77 نجع، وهي محافظة ليست صغيرة، وبالتالي فإن عدد الحالات التي يتم التحدث عنها بالنسبة لحجم هذه المحافظة تعتبر بسيطة للغاية ولكنها لها كافو الرعاية والاهتمام على كل مستويات الدولة، مؤكدًا أن الإجراءات التي جرى اتباعها منذ تلقي البلاغ الأول يوم 16 سبتمبر بدأت يوم 17 سبتمبر، من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي والترصد البيئي بوزارة الصحة برئاسة نائب الوزير.