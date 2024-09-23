وزير الصحة: أزمة أسوان شائعة.. والدولة لا تخفي شيئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تخفي شيئ على المجتمع، لافتًا إلى أنه لا يوجد شخص أو دولة مسؤولة عن المرض، والحديث عن وجود أزمة في أسوان شائعات

وقال عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي داخل مستشفى الصداقة التخصصي، إن الدولة تعلن كل ما يحدث بمنتهي الشفافي، مثلما حدث في جدري القرود، ولا شيئ يجعلنا نخفي الحقائق، مشيرًا إلى أن هناك تواصل واتصالات بشكل مستمر حتى نطمئن على أهالي أسوان، مؤكدًا أن أسوان مستقرة وكافة المؤسسات تعمل بشكلها الطبيعي، مثل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية.

وتابع:" نسمع وسائل التواصل التواصل الاجتماعي والانترنت شائعات مغرضة تهدف إلى تعطيل تنمية البلاد"، لافتًا إلى أن المستشفيات خالية من المرضى وتعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا إن نسبة الإشغال في المستشفي 37%، والرعاية تعمل بنسبة 65%، وهذا الأمر طبيعي كل عام.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن كل ما يروج عبر منصات التواصل الإجتماعي غير صحيح، قائلًا:" اصرينا نعمل المؤتمر الصحفي داخل المستشفى لنتيح الفرصة للجميع بتفقد الغرف والأدوار لمعرفة أن كل ما يروج غير صحيح".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، قد وصل إلى محافظة أسوان لعقد مؤتمر صحفي لكشف نتيجة تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان.

واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار أن التقرير النهائي للوضع في أسوان سيتم إصداره خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأشار وزير الصحية إلى أنه من الممكن أن تكون الإصابات نتيجة تلوث في الطعام والشراب، أو يكونوا قد تلقوا بعض الأنواع التي تؤدي إلى تلك الحالات.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، كان أعلن في وقت سابق أنه تم الذهاب إلى 163 منزلا في أسوان ومقابلة الأهالي لمعرفة السبب وراء الإصابات المتكررة، وتدريبهم على بوروتوكلات الوقاية، أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ليس له علاقة بالواقع.

