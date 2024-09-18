مع ارتفاع أعداد الإصابة .. تطوير اختبار جديد لإنفلونزا الطيور

مع عودة إنفلونزا الطيور.. تعمل عدة مختبرات مع السلطات الصحية الفيدرالية بالولايات المتحدة لتطوير تعمل عدة مختبرات مع السلطات الصحية الفيدرالية بالولايات المتحدة لتطوير اختبار لإنفلونزا الطيور، مع ارتفاع عدد الحالات البشرية في جميع الولايات.

قالت مختبرات ARUP التي يقع مقرها في ولاية يوتا لصحيفة "اندبيندنت" إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اختارتها كواحدة من خمسة مختبرات شريكة.

ويضمن قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المختبرات قادرة على العمل مع الوكالة، والاستجابة لتفشي الأمراض وإجراء الاختبارات في الوقت الفعلي.

في الأسبوع الماضي، أصيب شخص في ولاية ميسوري بإنفلونزا الطيور على الرغم من عدم تعرضه لأي حيوانات. وقالت إدارة الصحة بالولاية إن الشخص تعافى من مرضه، لكن أحد أفراد الأسرة الذين كانوا على اتصال بالمريض أصيب بالمرض بأعراض مماثلة في نفس اليوم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لم يتم العثور على حالات إضافية، وأن خطر الإصابة بالعدوى بين عامة الناس لا يزال منخفضا، وقالت الوكالة "لا يوجد دليل وبائي يدعم انتقال فيروس H5 من شخص لآخر في هذا الوقت".

ورغم ذلك، أبلغت السلطات عن 14 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة منذ أبريل. ومن بين هذه الحالات، كانت 4 حالات مرتبطة بالتعرض لأبقار مريضة، وكانت 9 حالات مرتبطة بدواجن مصابة بالفيروس.

ومن بين المصابين عمال مزارع في كولورادو وميشيغان وتكساس، وكان عامل في قطاع الألبان في تكساس أول حالة لانتقال الفيروس من البقرة إلى الإنسان . ووجدت دراسة حديثة وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في 10 مدن في تكساس، من مارس إلى يوليو، وعانى أولئك الذين أصيبوا بالعدوى من أعراض خفيفة وتعافوا.

تنتقل عدوى إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من خلال اللعاب والمخاط وبراز الطيور المصابة، أو في الحليب أو السوائل الجسدية أو الأعضاء أو الدم أو إفرازات الجهاز التنفسي للحيوانات الأخرى. يصاب البشر بالعدوى عندما يدخل الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم أو يتم استنشاقه، فيما ينتشر الفيروس عن طريق الهواء، أو عندما يلمس الناس شيئًا ملوثًا ثم يلمسون جزءًا ضعيفًا من أجسامهم.

وتتراوح شدة المرض لدى البشر من عدم ظهور أي أعراض أو ظهور أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة تؤدي إلى الوفاة. وتشمل الأعراض احمرار العينين وأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات أو الجسم والتعب وصعوبة التنفس والصداع.

وقالت شركة أروب إن أحد المخاوف الملحة هو أن الفيروس قد يتحور بشكل أكبر، مما يتيح عدوى أسهل بين البشر.

ويوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حاليًا بإجراء اختبار للفيروس من قبل مختبرات الصحة العامة باستخدام "تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي في الوقت الفعلي" أو rRT-PCR . قد يكون العديد من الأشخاص على دراية باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من الوباء: الاختبارات الجزيئية التي تم استخدامها للكشف عن كوفيد. يتم تحليل مسحات الأنف والحنجرة وغيرها من مسحات الجهاز التنفسي للبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

ومن جهتها، أعلنت مختبرات أروب أنها مستعدة لزيادة قدرتها على إجراء الاختبارات، وقامت بتحديث اختبار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ليتناسب مع السلالة الحالية من إنفلونزا الطيور، المعروفة باسم H5N1. وفي حالة ظهور الحاجة إلى إجراء اختبارات بأعداد أكبر، فيمكنها استخدام الآلات.ر، مع ارتفاع عدد الحالات البشرية في جميع الولايات.

قالت مختبرات ARUP التي يقع مقرها في ولاية يوتا لصحيفة "اندبيندنت" إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اختارتها كواحدة من خمسة مختبرات شريكة.

ويضمن قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المختبرات قادرة على العمل مع الوكالة، والاستجابة لتفشي الأمراض وإجراء الاختبارات في الوقت الفعلي.

في الأسبوع الماضي، أصيب شخص في ولاية ميسوري بإنفلونزا الطيور على الرغم من عدم تعرضه لأي حيوانات. وقالت إدارة الصحة بالولاية إن الشخص تعافى من مرضه، لكن أحد أفراد الأسرة الذين كانوا على اتصال بالمريض أصيب بالمرض بأعراض مماثلة في نفس اليوم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لم يتم العثور على حالات إضافية، وأن خطر الإصابة بالعدوى بين عامة الناس لا يزال منخفضا، وقالت الوكالة "لا يوجد دليل وبائي يدعم انتقال فيروس H5 من شخص لآخر في هذا الوقت".

ورغم ذلك، أبلغت السلطات عن 14 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة منذ أبريل. ومن بين هذه الحالات، كانت 4 حالات مرتبطة بالتعرض لأبقار مريضة، وكانت 9 حالات مرتبطة بدواجن مصابة بالفيروس.

ومن بين المصابين عمال مزارع في كولورادو وميشيغان وتكساس، وكان عامل في قطاع الألبان في تكساس أول حالة لانتقال الفيروس من البقرة إلى الإنسان . ووجدت دراسة حديثة وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في 10 مدن في تكساس، من مارس إلى يوليو، وعانى أولئك الذين أصيبوا بالعدوى من أعراض خفيفة وتعافوا.

تنتقل عدوى إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من خلال اللعاب والمخاط وبراز الطيور المصابة، أو في الحليب أو السوائل الجسدية أو الأعضاء أو الدم أو إفرازات الجهاز التنفسي للحيوانات الأخرى. يصاب البشر بالعدوى عندما يدخل الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم أو يتم استنشاقه، فيما ينتشر الفيروس عن طريق الهواء، أو عندما يلمس الناس شيئًا ملوثًا ثم يلمسون جزءًا ضعيفًا من أجسامهم.

وتتراوح شدة المرض لدى البشر من عدم ظهور أي أعراض أو ظهور أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة تؤدي إلى الوفاة. وتشمل الأعراض احمرار العينين وأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات أو الجسم والتعب وصعوبة التنفس والصداع.

وقالت شركة أروب إن أحد المخاوف الملحة هو أن الفيروس قد يتحور بشكل أكبر، مما يتيح عدوى أسهل بين البشر.

ويوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حاليًا بإجراء اختبار للفيروس من قبل مختبرات الصحة العامة باستخدام "تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي في الوقت الفعلي" أو rRT-PCR . قد يكون العديد من الأشخاص على دراية باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من الوباء: الاختبارات الجزيئية التي تم استخدامها للكشف عن كوفيد. يتم تحليل مسحات الأنف والحنجرة وغيرها من مسحات الجهاز التنفسي للبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

ومن جهتها، أعلنت مختبرات أروب أنها مستعدة لزيادة قدرتها على إجراء الاختبارات، وقامت بتحديث اختبار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ليتناسب مع السلالة الحالية من إنفلونزا الطيور، المعروفة باسم H5N1. وفي حالة ظهور الحاجة إلى إجراء اختبارات بأعداد أكبر، فيمكنها استخدام الآلات.