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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الصحة يكشف تفاصيل "النزلات المعوية" بأسوان.. وطلب عاجل للمواطنين

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنه منذ تردد بعض الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الإصابات بالنزلات المعوية الحادة في محافظة أسوان والربط بينها وبين تلوث المياه أو أمراض معينة، تقرر إشراك المواطنين في بعض المعلومات حتى يمكن الانتهاء من التقرير النهائي حول الوضع خلال أقل مدة.

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محافظة أسوان

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز": "القصة بدأت منذ يوم 11 سبتمبر في محافظة أسوان، حيث رصدت فرق قطاع الطب الوقائي وإدارة الرصد بالوزارة أن هناك بعض الحالات ترددت على مستشفيات: الصداقة التخصصي، والمسلة، والجامعة، ودراو، معظمها من منطقتي أبوالريش ودراو، وتشكو من نزلات معوية حادة نتيجة تلوث في الطعام أو الشراب داخليًا".

تلقي العلاج اللازم

وتابع: "منذ هذا التاريخ حتى الآن إجمالي من دخلوا المستشفى واحتاجوا للحجز 128 حالة، خرجت منها حالتان بعد تحسن وضعهما، وبعضها تحت الرعاية المركزة نتيجة تأخرها في التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، وطالب وزير الصحة المواطنين بضرورة التوجه إلى المستشفيات بشكل عاجل حال الشعور بأي من أعراض الغثيان، الإسهال، ألم بالمعدة.

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