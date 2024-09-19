استقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقرى ومدن محافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، استقرارا في الأسعار لليوم الثاني على التوالي، وتجولت (الوفد) داخل عدد من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب على الأسعار، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 82 إلى 83 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 98 إلى 99 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 120 إلى 121 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 100 إلى 102جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) ما بين 121 و122 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأرانب ما بين 126 إلي 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 178 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 35 جنيها للكيلو، وجناح 45 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانيه 180 جنيها للكيلو، ووراك 86 جنيها للكيلو، وشاورما 180 جنيهًا للكيلو، وفصوص 180، كبد صافي 106 جنيهات للكيلو، كبد وقوانص 84 جنيهًا، وتراوحت أسعار بط فرنساوي ما بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو.