الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

لأعمال تطهير .. اليوم قطع المياه 8 ساعات فى المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة المنيا، اليوم الاثنين، وذلك نظرًا لأعمال تطهير وغسيل خزان المياه بمحطة سلطان المرشحة.

 

قطع المياه عن 4 مناطق

وقالت الشركة انه نتيجه لتلك الأعمال سيتم قطع المياه بالمناطق التالية وهى: زاوية سلطان، منشية سوادة، سوادة، أبو فليو، وذلك خلال الفترة من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرًا.

 

 

ونوهت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا بالمناطق المتأثرة، وتهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587

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