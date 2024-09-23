لأعمال تطهير .. اليوم قطع المياه 8 ساعات فى المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة المنيا، اليوم الاثنين، وذلك نظرًا لأعمال تطهير وغسيل خزان المياه بمحطة سلطان المرشحة.

قطع المياه عن 4 مناطق

وقالت الشركة انه نتيجه لتلك الأعمال سيتم قطع المياه بالمناطق التالية وهى: زاوية سلطان، منشية سوادة، سوادة، أبو فليو، وذلك خلال الفترة من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرًا.

ونوهت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا بالمناطق المتأثرة، وتهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587