محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط يشهدون إعلان نتائج مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثه لمحافظات دمياط والدقهلية والشرقية المؤهلة للمشاركة فى قمة المناخ COP 29 ، المقرر إنعقاده فى مدينة باكوا بدولة أذربيجان، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

يأتي المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمه لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بتواجده على أرض محافظة الدقهلية للمشاركة في إحتفالية تكريم أصحاب المشروعات المتقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، والتي تشارك فيها المحافظة بــ 9 مشروعات متأهلة للتحكيم الوطني تمهيداً لإختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ cop29، والذي سيعقد في دوله اذربيجان.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، لذا أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجميع محافظات الجمهورية، كونها تعد مبادرة رائدة وغير مسبوقة، كآلية مبتكرة للحد من التلوث وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة علي مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها.

ثمن محافظ الشرقية دور وجهود أعمال اللجنة التنفيذية التي قامت بتقييم واختيار المشروعات المقدمة، وعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين بالمشروعات والافكار من أبناء المحافظة، طبقاً للمعايير المهنية والعلمية التي وضعتها المبادرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة والتنمية المحلية والإتصالات وكافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشار محافظ الشرقية إلى مشاركة المحافظة بمشروع تصنيع ملدنات بديلة للفيثالات من زيت الطعام الهالك كمشروع سفير للمحافظة والمُقدم من الشركات الناشئة ليساهم وبشكل كبير في تحقيق حل لمشكلة من أكبر المشاكل التي تواجهنا بالتخلص من الزيت المستعمل للحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك الحد من التلوث البيئي والتي بدورها تؤدي إلى إستقرار المناخ متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

أشاد محافظ الشرقية بالمشروعات التي تقدم بها أبناء المحافظة والتي شاركت في المبادرة في مرحلتها الثالثة والبالغ عددها 117 مشروع مكتمل وغير مكتمل، وتنافس فيها 19 مشروع لإختيار الأفضل منها طبقاً لإشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث فازت 9 مشروعات، وتم تصعيدهم للتقييم النهائي بمعرفة اللجنة والمشاركة بقمة المناخ coup 29 بدولة أذربيجان.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، قام محافظو الشرقية والدقهلية ودمياط بجولة تفقدية داخل ديوان عام محافظة الدقهلية، تم خلالها تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومتحف رموز الدقهلية والذي يضم صوراً فوتوغرافية لمشاهير المحافظة في مجالات الدعوة الإسلامية والأدب والفن والسياسة والثقافة والرياضة والعلوم.

وفي نهاية المؤتمر قام المحافظون بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة بمنحهم شهادة تقدير وهدية تذكارية، والتقطوا صوراً معهم لتشجيعهم علي الإستمرار في الإبتكار والإطلاع على كل ما هو جديد في المجالات العلمية، وتعظيم الإستفادة من المشروعات الفائزة للحد من مخاطر التلوث وصولًا لتحقيق استقرار المناخ.