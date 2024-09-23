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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

تقديرا لجهوده المتميزة

محافظ القليوبية يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، المحافظ السابق، بديوان عام المحافظة، في مشهد يعكس روح التعاون والتقدير بين القيادات.

 محافظ القليوبية

 جاء هذا الاستقبال في إطار تكريم اللواء الهجان على جهوده المخلصة خلال فترة توليه منصب المحافظ، والتي شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال تطوير البنية التحتية وخدمة المواطنين


وحضر التكريم جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث عبر المهندس أيمن عطية عن بالغ تقديره للواء الهجان، مشيدًا بجهوده المبذولة في تطوير المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأكد عطية على أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها اللواء الهجان خلال فترة توليه المنصب، مؤكدًا على استمرارية مسيرة التنمية والتنفيذ التي بدأها سلفه.


من جانبه، أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن شكره وتقديره للمحافظ الجديد على هذا التكريم، مؤكدًا على أنه يشعر بالفخر لما تم إنجازه خلال فترة توليه المسؤولية.

 وأعرب الهجان عن تمنياته بالتوفيق للمحافظ الجديد في مهمته، مؤكدًا على استعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.

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