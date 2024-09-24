بالرقص والغناء والاعلام السائحين يشاركون احتفلات فرقة النوبة بميناء الاسكندرية

شارك السائحين فرقة النوبة، بالرقص والغناء باعلام مصر وقبرص وترديد الاغانى المصرية، عقب وصولهم ميناء الاسكندرية مساء الاثنين، وكانت الميناء استقبلت، السفينة السياحية "Spirit of Discovery" القادمة من ميناء بافوس بقبرص، وعلى متنها فوج سياحي يضم جنسيات مختلفة فضلًا عن طاقم السفينة.

ووصلت الباخرة السياحية "Spirit of Discovery” التابعة لشركة SAGA الجنسية لندن، توكيل ملاحي رابسودي وتوكيل سياحي سيلڤيا تورز، القادمة من بافوس بقبرص، وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة، بالإضافة الى طاقم السفينة.

وخلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية لفرقة النوبة بقيادة الفنان طارق جمعة وفقرات غنائية للفنانة نادين علام والفنان شريف ابراهيم، والتى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة المتجهه الى بيريوس باليونان.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في إستقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل ، و عبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي - مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت - رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر - مدير عام حركة الركاب، و حسام غريب - مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واحمد رسلان مسؤول العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد فخري منسق العروض الفنية.

وأشارت الدكتورة إيمان شرف، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إلى أنه تم استقبال السفينة بأغانٍ وعروض فنية لاقت إعجاب السائحين وتفاعلوا معها.

وأضافت إيمان شرف، أنه من المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة المتجهة إلى بيريوس باليونان.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.