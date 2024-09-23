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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل مربى المشمش وفوائدها الصحية

مربى مشمش
مربى مشمش

يعتبر مربى المشمش من الأطباق الشهية التي تضيف لمسة مميزة للحلويات والفطور. يتميز بمذاقه الحلو ونكهته الفريدة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير مربى المشمش وفوائده الصحية.
 


 

طريقة عمل مربى المشمش

المكونات:

- 1 كغ مشمش طازج، مقطع إلى أنصاف

- 500 غ سكر

- 1/2 كوب ماء

- عصير ليمونة واحدة

- 1/2 ملعقة صغيرة من حامض الستريك (اختياري)


 

طريقة التحضير

1. تحضير المشمش:

   - اغسلي المشمش جيدًا، ثم قشريه وقطعيه إلى أنصاف.


 

2. خلط المكونات:

   - في وعاء كبير، ضعي المشمش، السكر، الماء، وعصير الليمون. اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة ليخمر.


 

3. طهي المربى:

   - ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اغلي المزيج. قلبي المكونات حتى يذوب السكر.

   - بعد الغليان، خففي النار واتركي المزيج ينضج لمدة 30-40 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر حتى يتكاثف.


 

4. اختبار القوام:

   - للتأكد من أن المربى جاهز، ضعي ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد، ثم اتركيها لبضع ثوانٍ. إذا احتفظت بشكلها ولم تنتشر، فإنها جاهزة.


 

5. التعبئة:

   - صبي المربى في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، ثم اغلقيها بإحكام.


 

فوائد مربى المشمش

1. غني بالفيتامينات:

   - يحتوي على فيتامين A وفيتامين C، مما يعزز صحة البشرة والجهاز المناعي.


 

2. مضادات الأكسدة:

   - المشمش غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا.


 

3. تحسين الهضم:

   - يساعد في تحسين عملية الهضم بفضل الألياف الموجودة فيه.

 

4. مصدر للطاقة:

   - يوفر طاقة سريعة بفضل محتواه العالي من السكر الطبيعي.

 

مربى المشمش ليس فقط لذيذًا، بل هو أيضًا غني بالفوائد الصحية. يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، مثل السندويشات والكعك، ليضيف نكهة مميزة وغنية.

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