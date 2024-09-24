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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جدول مباريات المقاولون العرب في دوري المحترفين

المقاولون
المقاولون

أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات مسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025 بمشاركة نادي المقاولون .

وجاءت مواعيد مواعيد مباريات المقاولون العرب في دوري المحترفين كالتالي

مواعيد مباريات المقاولون العرب في  الدور الأول لدوري المحترفين

القناة ضد المقاولون - الجولة الأولى - الثلاثاء 8 أكتوبر - 3:30 عصرا

المقاولون ضد الداخلية - الجولة الثانية - الأحد 13 أكتوبر - 6 مساءا

سبورتنج ضد المقاولون - الجولة الثالثة - الاثنين 21 أكتوبر - 3:30 عصرا

المقاولون ضد الاتصالات - الجولة الرابعة - الأحد 27 أكتوبر - 3:30 عصرا

بترول أسيوط ضد المقاولون - الجولة الخامسة -الاثنين 4 نوفمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة - الاثنين 11 نوفمبر - 5 مساءا

المقاولون ضد بروكسي - الجولة السابعة -الخميس 14 نوفمبر - 2:30 عصرا

منتخب السويس ضد المقاولون - الجولة الثامنة - الأحد 17 نوفمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد ديروط - الجولة التاسعة - الاثنين 25 نوفمبر - 2:30 عصرا

أسوان ضد المقاولون - الجولة العاشرة - الاثنين 2 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد المنصورة - الجولة الحادية عشر - الاثنين 9 ديسمبر - 5 مساءا

راية ضد المقاولون - الجولة الثانية عشر - الخميس 12 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد وادي دجلة -  الجولة الثالثة عشر - الأحد 15 ديسمبر - 5 مساءا

طنطا ضد المقاولون - الجولة الرابعة عشر - الاثنين 23 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد لافيينا - الجولة الخامسة عشر -الاثنين 30 ديسمبر - 5 مساءا

أبوقير للأسمدة ضد المقاولون - الجولة السادسة عشرة - الأحد 5 يناير 2025 - 2:30 عصرا

المقاولون ضد السكة الحديد - الجولة السابعة عشرة - الخميس 9 يناير - 5 مساءا

كهرباء الاسماعيلية ضد المقاولون - الجولة الثامنة عشرة - الأحد 12 يناير - 2:30 عصرا

المقاولون ضد الترسانة - الجولة التاسعة عشرة - الاثنين 20 يناير - 5 مساءا

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