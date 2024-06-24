مجلس الزمالك يُهدد بالاستقالة في اجتماع الوزير

هدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالاستقالة الجماعية خلال الاجتماع بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب.

جاء تهديد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة الجماعية بعد الضغوط التي واجهها خلال الاجتماع مع الوزير ورئيس الرابطة بشأن خوض مواجهة القمة أمام الأهلي، وتأجيل النظر في مطالب الفارس الأبيض.

ولم يُسفر الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة الزمالك عن نتيجة، حيث يتمسك الزمالك بمطالبه الأربعة قبل لعب مواجهة الأهلي المقرر لها غدًا.

وكانت مطالب مجلس إدارة الزمالك بشأن خوض مباريات الدور الثاني إلا بعد تنفيذ مطالب القلعه البيضاء وتتضمن التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا ولعب مباريات الدور الأول المؤجله أولا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.