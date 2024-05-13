اقبال كبير على المحاضرات المجانية لشهادة الثانوية بشرق الفيوم

واصلت إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالتعاون مع نقابة المعلمين بالفيوم تنظيم المحاضرات المجانية لشهادة الثانوية العامة مع أفضل نخبة من معلمي جميع المواد الدراسية , برعاية الدكتور أحمــــد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة أمـــانى قرنـــى وكيــــل وزارة التربيـــة والتعليـــم، والدكتورة ريحــــاب عريـــق وكيــــل المـــديريـة، ومصطفي مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية .

وشهد اليوم الخامس إقبال كبير من الطلاب مع كبير معلمى الجغرافيا والإقتصاد هيمن وجيه والمحاضرة كانت في الإقتصاد ، بحضور مصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات المجانية بمقر القاعة الفرعونية بنقابة المعلمين بالفيوم ، ويقوم بتقديم المحاضرات نخبة مميزة من أفضل المعلمين فى جميع المواد الدراسية على مستوى إدارة شرق الفيوم التعليمية.

محاضرات فى ادارة غرب الفيوم..

ونظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية

قام بتقديم محاضرة فى مادة اللغة الإنجليزية أحمد عز ، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

حيث يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين، وتم تقديم المحاضرات بقاعة مسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

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