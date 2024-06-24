الزمالك يخطر لاعبيه بالدخول في معسكر مغلق استعدادًا للأهلي

تلقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك إخطاء من المسؤولين بالدخول في معسكر مغلق الليلة، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي بـ24 ساعة، وذلك رغم الإعلان بعدم خوض المباراة.

وكان الزمالك أخطر اللاعبين في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة، ولكن تم إبلاغهم في الساعات الأخيرة بالاستعداد للدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، دون ذكر تفاصيل إضافية، إلا أن دخول المعسكر قبل لقاء القمة بـ24 ساعة فقط يدل على اقتراب الأزمة من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أنه يجري الأن اجتماع ثلاثي اليوم بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الزمالك والرابطة لايجاد كافة الحلول الخاصة بالأزمة القائمة.

ويتمسك الزمالك بمطالبه، والتي كشف عنها من خلال بيان رسمي، عقب مباراته قبل الماضية أمام المصري البورسعيدي، والتي منها عدم خوضه لمباريات الدور الثاني إلا بعد استكمال باقي الفرق الأخرى لمباريات الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.