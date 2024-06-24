رئيس مياه أسيوط يستأنف جولاته التفقدية بمحطة معالجة ابنوب والفتح

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطه معالجه ابنوب والفتح ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب الفتح والمنفذة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المركزين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة عمليات التشغيل من قبل الشركة المنفذة بتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باستئناف الجولات التفقدية ومتابعة سير العمل.

رافقه خلال الجولة التفقدية ؛ المهندس بهاء أبو النجا رئيس قطاع الدعم الفني ونائب رئيس مجلس الإدارة واستشاريين من الشركة المهندس عاطف ناثان والمهندس وحيد فهمى.

وقال رئيس الشركة أن هذه الزيارة جاءت لمتابعة سير الأعمال بمحطة معالجة ابنوب والفتح والتي تعمل على معالجة مياه الصرف من محطات رفع "محطة رفع ابنوب الرئيسية ومحطة رفع ابنوب الفرعية ومحطة رفع قرية بنى مر مركز الفتح ومحطة رفع الفتح الرئيسية ومحطة رفع الفتح الفرعية ومحطة رفع أسيوط الجديدة التي يقوم جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتشغيلها، علما بأن محطة معالجة ابنوب والفتح تخدم مدينتي ابنوب والفتح وقرية بنى مر موضحاً أن المحطة تعمل على طاقة تصميمية تصل إلى ٨٢ ألف متر مكعب / يوم مؤكداً على العمل بكفاءة وجهد لرفع الخدمة المقدمة للمواطنين من صرف صحى آمن.