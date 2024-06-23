هل يمكن تأجيل مباراة القمة لحل الأزمة؟ رابطة الأندية تحسم الجدل (فيديو)

أكد اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مستحيلة، ومن حق الزمالك الاعتراض على التحكم، لكننا لدينا رموز في التحكيم.





وقال عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه غير مقبول انسحاب أي فريق من الدوري خلال الموسم.

وأضاف عضو مجلس رابطة الأندية المصرية أن إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين أعدت مواعيد محددة لإقامة المباريات، معقبا: "كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك ولا نقصد التقليل من الفريق الأبيض".

سيتم إقامة المباراة في موعدها

وأشار إلى أن حكام مباراة الأهلي والزمالك من إسبانيا، وسيتم إقامة المباراة في موعدها يوم الثلاثاء القادم، موضحا أنه لم يقصد الإساءة لنادي الزمالك وللمجلس كل التقدير والاحترام.

وشدد عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، أنه لاداعي لحدوث فتنة كروية والإنسحاب من البطولة، موضحا أن اللائحة تنص على أن الفريق المنسحب يخسر 2/0 إلى جانب خسارة 6 نقاط، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ العقوبات على الأندية الكبرى وهي الهبوط للدرجة الثانية.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسه التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي حسين لبيب والتى تم تسريب بعض تفاصيلها برفض لعب مباراة القمه أمام الأهلى المقرره بعد غدا الثلاثاء فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعه البيضاء وتتضمن التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا ولعب مباريات الدور الأول المؤجله أولا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.



وعلمنا أن السبب فى عدم إصدار بيان رسمي بعد الجلسه هو منح فرصه أخيره لرابطة الأنديه برئاسة أحمد دياب لحل الأزمه وتنفيذ مطالب الزمالك.

وعلمت بوابة الوفد أن مجلس الإداره ينوي تصعيد الأزمه إلى المحكمه الرياضيه الدوليه للحصول على حقوقه وهو ما سبق أن انفردنا به فى وقت سابق.