الحوثيين: انسحاب آيزنهاور نتيجة لعملياتنا واستهدفنا سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

اعلنت حركة أنصار الله جماعة الحوثيين، عن استهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر، للمرة الثانية بزورق مسير ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر ، ونفذت القوة الصاروخية عملية استهداف لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، مؤكدة أن انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور نتيجة لعملياتهم.

وأكد جماعة الحوثي في بيانا لهم: أن انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء بفضل الله ونتيجة عملياتنا العسكرية، و نجدد تحذيرنا للشركات المستمرة في التعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف وبغض النظر عن وجهتها.

واشادت جماعة الحوثي، بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتها السابقة.

