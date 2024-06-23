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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يحسم موقفه النهائي من خوض مباراة القمة

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

 يجتمع مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من أجل مناقشة الخطوة المقبلة، بعدما أكد عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الأهلي، في مسابقة الدوري، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

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 ويرفض الزمالك المشاركة في مباراة القمة قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري.

وأكد نادي الزمالك رفضه التراجع عن موقفه، متمسكًا بعدم خوض المباراة أمام الأهلي قبل الانتهاء من المباريات المؤجلة.

 وعلمت الوفد من مصادرها داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الأبيض استقر على تصعيد موقفه، وعدم التراجع، ويجهز ملفًا سيقدمه إلى المحكمة الرياضية "كاس" للدفاع عن حقوقه.

 ويرى مجلس الزمالك أن مباريات الدوري "بتتلعب" على أهواء بعض المنافسين، وعدم الالتزام بالجدول المحدد في بداية الموسم الكروي.

 وكان أجتماع رابطة الأندية مع أعضاء نادي الزمالك، الذي أجري أمس، لم يسفر عن المطالب التي يتمسك بها الأبيض.

 ويحتل نادي الزمالك، المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويملك في رصيده 34 نقطة.
 

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