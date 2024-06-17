مدير الطب الوقائي في جولة تفقدية على مراكز الرعاية الصحية بشمال سيناء

تفقد الدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بالإسماعيلية، يرافقة الدكتور أحمد صلاح من إدارة الرعاية بالمديرية، وأحمد ناصر من إدارة التمريض بالمديرية وحدات الرعاية الصحية بالحسنة؛ للتأكد من وجود الأطقم الطبية والإطمئنان.

وحرص على متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضي وتوافر الطعوم والامصال واللقاحات بالوحدات؛ للوقوف على سير العمل داخل الوحدات الصحية، ومتابعة الخدمات المقدمة أثناء عيد الأضحى المبارك من قبل العاملين للمواطنين بوسط سيناء.

ونبه الدكتور أسامه، بضرورة الالتزام والانضباط في العمل من أجل رعاية مصالح المواطنين وإقامة طبيب الوحدة بكل وحدة صحية على مدار الـ 24 ساعة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ خطة الطوارئ والأزمات أثناء عيد الأضحى للتأكد من استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها بوسط سيناء.