الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاسعافات الاولية للمتطوعين بمراكز شباب الاسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تحت رعايه  الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تم تنفيذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة البرامج التطوعية والكشفية ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية  برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب "  

تنفيذ دورة الإسعافات الأولية  لأعضاء نادى التطوع لمراكز شباب الحرمين - العمراوى - المعمورة -طوسون- المطار - الشهيد مهيد-  بهيج - برج العرب القديم - مبارك المنفذة على مدار يومين من الاحد  الموافق ٦/٢٣ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٦/٢٤ وذلك ضمن خطة نادى التطوع 
بحضور عدد ١٨ شاب وفتاة من أعضاء نادي التطوع بمقر جمعية الهلال الأحمر  لليوم الثاني والاخير للدورة الموافق  ٢٠٢٤/٦/٢٤ وتسليم الشهادات للشباب المشارك

هذا ويعني  العمل التطوعي تقديم العون والمساعدة للآخرين ، ليسود الخير في المجتمع ، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية ، حيث ينبع من الداخل ، ويزداد تطور ونمو المجتمع ، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة .

يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها ، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة ، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه

يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع .
– يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة .
تاتي هذه الانشطة في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الانشطه وشغل اوقات الفراغ

 

الجريدة الورقية