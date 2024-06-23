الزمالك يؤكد رفضه خوض مباراة الأهلي ويمهل رابطة الأندية

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسه التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي حسين لبيب والتى تم تسريب بعض تفاصيلها برفض لعب مباراة القمة أمام الأهلى المقررة بعد غد الثلاثاء فى الجولة ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعه البيضاء وتتضمن التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا ولعب مباريات الدور الأول المؤجله أولا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.

وعلمنا أن السبب فى عدم إصدار بيان رسمي بعد الجلسه هو منح فرصه أخيره لرابطة الأنديه برئاسة أحمد دياب لحل الأزمه وتنفيذ مطالب الزمالك.

وعلمت بوابة الوفد أن مجلس الإداره ينوي تصعيد الأزمه إلى المحكمه الرياضيه الدوليه للحصول على حقوقه وهو ما سبق أن انفردنا به فى وقت سابق.