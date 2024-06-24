عبدالرحمن أبو هاشم: الزمالك ينتفض ضد المنظومة المتهالكة وهذه نصيحتي للمسؤولين "فيديو"

تحدث الناقد الرياضي عبدالرحمن أبو هاشم، رئيس القسم الرياضي بجريدة الوفد، عن الأزمة الثائرة في الساعات الاخيرة بين نادي الزمالك ولجنة المسابقات بالدوري المصري منذ إعلانه عدم خوض أي مباريات حتي إكتمال مواجهات الدور الأول.

وقال: " أتعجب من النغمة المترددة بإنسحاب نادي الزمالك من لقاء الأهلي، فالزمالك لم يعلن انسحابه من المباراة، كما انه لم ينسحب من بطولة الدوري".

وأوضح: " الزمالك مطالبه ورسالته واضحة، وهي عدم خوض اي مباريات في الدور الثاني بدون انهاء مباريات الدور الاول كامله، ووضع جدول منتظم للمباريات، ولم يتم ذكر لفظ الانسحاب من الأساس".

وتابع رئيس القسم الرياضي بالوفد : " ما يتردد عن انسحاب الزمالك من المباراة هي عبارات سابقة لأوانها، لأن في حالة تحقيق المطالب فالزمالك لا يمانع من خوض المباريات، وبالتالي لا يوجد نية لهذا الأمر".

وتطرق الناقد الرياضي عبدالرحمن أبو هاشم في حديثه عن منظومة كرة القدم في مصر وقال: " المنظومة تعاني من فشل كبير منذ عدة سنوات، فبرغم وجود لجنة حكام وخبير اجنبي رأينا العديد من الاخطاء التحكيمية، بل أن الأمر يزداد سوءا".

وأردف حديثه:" الاخطاء التحكيمية متواجدة في كل دوريات العالم، ولكنها تكون استثنائية وليست بهذه الإستمرارية والسوء المتواصل".

ووجه عبدالرحمن أبو هاشم إقتراحًا يمكن تطبيقه في مصر وقال: " لما لا تكون هناك رابطة حكام محترفة مستقلة، ويتم تمويلها من نسب من دخل البطولات سواء البث او حقوق الرعاية والاعلانات مثل باقي الدوريات".

وتابع: " الحكام في الدوري الاسباني تتقاضي راتبًا يصل إلي 12 الف يورو، وهنا يتقاضي الحكم 4 الاف جنيه واحيانا لا يحصل عليها".

وعن الحديث علي لجنة المسابقات قال: " لجنة المسابقات حتي الأن لا أحد يعرف أعضاءها، وهو أمر غريب فلابد من الاعلان عن اعضاء لجنة المسابقات، والمنظومة محتاجة تغيير كامل وشامل".

وأختتم تصريحاته قائلًا:" سبب صرخة الزمالك هي كمية التراكمات والتخبط الكروي منذ ساعات في الكرة المصرية، والأزمة التي أشعل فتيلها لتصحح الاوضاع بمثابة القاء حجر في الماء راكد.

ووجه رسالة أخيرة للمسؤولين عن الشأن الكروي في مصر: "الزمالك له طلبات محددة، ولابد علي المسؤولين ان يكون هناك مرونة وتفاوض مع الزمالك، لانه في حالة عدم تنفيذها واتخاذ قرار بالانسحاب، قد يتعرض لهبوط، وبالتالي الخسائر ستكون علي المنظومة ككل مثل حقوق الرعاية وبث المباريات والعوائد من اسم الزمالك في تواجده في المسابقة".

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