وزير الرياضة يشهد اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اختيارات الشباب المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن حرصه لحضور اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لدفعته الخامسة، موضحًا إن هذا البرنامج يُعدّ علامة فارقة في مسيرة بناء كوادر قيادية شابة مؤهلة، قادرة على حمل راية مصر في مختلف المجالات.

وأكد اً أن الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المصري، حيث يحرص على دعم الشباب بشكل متواصل، وهو الأمر الذي نابع من الإيمان بقدرة الشباب على صنع التغيير.

وأشار إلى أن الدفعات السابقة من البرنامج شهدت نجاحًا باهرًا، حيث أثبت الشباب قدرتهم على التميز والابتكار، وتحقيق إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة، والذي ظهر في توليهم العديد من المناصب الهامة في العديد من المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة انه خلال الدفعات الأربعة السابقة تمكن ما يقارب من 1825 شاب وفتاة من التخرج من البرنامج، مضيفاً أنه يتم انعقاد اختبارات للمتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج، حيث أكد وزير الرياضة انه وجد ان الشباب مليء بالحماس والطموح، للمشاركة في هذا البرنامج المتميز، والمساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مصر مزدهر.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكداً عن يقينه

من أن شباب مصر سيُثبتون كفاءتهم، ويُحققون النجاح في هذه الاختبارات، ويُصبحون قادة المستقبل.