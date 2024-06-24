ناقد رياضي : تحركات لمرضاة الزمالك بالساعات الأخيرة قبل موعد القمة

علق الناقد الرياضي احمد الخضري على موقف الزمالك من مواجهة القمة المقرر اقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجوله 27 من بطوله الدوري الممتاز .



وقال خلال تصريحات اعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "حتى الآن، الزمالك لن يلعب مباراة القمة، ولكن من الممكن أن يكون هناك تحركات، ويتم مراضاة الزمالك لخوض اللقاء، وهناك تحركات من الوزير اشرف صبحي لحل الازمة خلال الساعات المقبلة".

وأشار إلى أن الزمالك قام بتصعيد 5 او 6 لاعبين لأول مرة من قطاع الناشئين تدربوا مع الفريق، فهل من الممكن خوض القمة باللاعبين الشباب.

وأتم: "الأهلي هو المستفيد الأول من عدم خوض لقاء القمة، وهدية ثمينة للأحمر، وبيراميدز بالتأكيد سيكونوا غاضبين".