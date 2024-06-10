انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 بالبابل شيت

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، منذ قليل، بأداء امتحانات التربية الدينية بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات ألف و981 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات التربية الدينية في فترة زمنية تبلغ ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يعقبها فترة استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدي الطلاب امتحانات التربية الوطنية بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لإتمام إجراءات التفتيش.

وخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول.

وسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

ووزعت أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية على 25 سؤالا موضوعيًا اختياري من متعدد بـ25 درجة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم وجود كتيبات مفاهيم لمادة التربية الدينية.

نصيحة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب بتوخي الحذر عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بنماذج البابل شيت والتأكد من رقم السؤال واختيار الإجابة التي يراها صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجابة الطالب في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يفيد لأنه لن يلتفت إليها في عملية التصحيح وقد تهدر وقت الامتحان.