تعليم المنوفية: لم نتلقى أى شكاوى بخصوص امتحان اللغة العربية حتى الآن

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام سير امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة على مستوى أنحاء المحافظة.

ولفت محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى عدم تلقى أى شكاوى اليوم بخصوص امتحان مادة اللغة العربية حتى الآن بجميع لجان المحافظة، موجهًا بالتأكيد على الملاحظين على توجيه الطلاب بكتابة البيانات بدقة ، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية .

وأستأنفت غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام المديرية، عملها بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم ( 36.721 ) طالب وطالبة، موزعين على ( 104 ) لجنة امتحانية، امتحان ( اللغة العربية ) لجميع الشعب.

يذكر أن طلاب الشعبة العلمية علوم عددهم 23,285 الف طالب وطالبة، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات وعددهم 5,960 ألف طالب وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية وعددهم 7,486 ألف طالب وطالبة، أما عدد طلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة.